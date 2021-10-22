Песков: речь Путина на «Валдае» не скажется на отношениях с Западом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Путин на Валдайском форуме, в частности, раскритиковал ряд подходов стран Запада.

Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса. Президент также сказал, что существующая модель капитализма себя исчерпала. Кроме того, он высказался о западных ценностях, которые зачастую находятся «на грани преступления против человечности».

Подробнее — в материале RT.

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