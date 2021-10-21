Путин заявил о готовности России к совместной работе с другими странами

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к совместной работе с другими государствами для достижения общих целей.

AP

«Мы готовы работать с нашими партнёрами ради общих благородных целей», — заявил Путин. Он выразил уверенность в стабильном и успешном развитии. Ранее Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире.