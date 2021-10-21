Путин заявил о готовности России к совместной работе с другими странами
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к совместной работе с другими государствами для достижения общих целей.
- AP
«Мы готовы работать с нашими партнёрами ради общих благородных целей», — заявил Путин.
Он выразил уверенность в стабильном и успешном развитии.
Ранее Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире.
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