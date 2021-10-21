Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире

Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство» спрогнозировал нарастание мирового кризиса продовольствия.

«Есть основание полагать, что кризис продовольствия в мире будет нарастать», — сказал Путин.

Он добавил, что кризис может достичь крайних форм.

По данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года. За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть.

Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых, сахара и молочной продукции.

Ранее Путин рассказал о цивилизационном кризисе.

RT ведёт прямую трансляцию.