Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире
- AP
«Есть основание полагать, что кризис продовольствия в мире будет нарастать», — сказал Путин.
Он добавил, что кризис может достичь крайних форм.
По данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года. За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть.
Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых, сахара и молочной продукции.
Ранее Путин рассказал о цивилизационном кризисе.
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