Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире

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Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство» спрогнозировал нарастание мирового кризиса продовольствия.
Путин спрогнозировал усугубление продовольственного кризиса в мире
  • AP

«Есть основание полагать, что кризис продовольствия в мире будет нарастать», — сказал Путин.

Он добавил, что кризис может достичь крайних форм.

По данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года. За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть.

Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых, сахара и молочной продукции.

Ранее Путин рассказал о цивилизационном кризисе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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