Путин рассказал о цивилизационном кризисе

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мир столкнулся с цивилизационным кризисом.
Путин рассказал о цивилизационном кризисе
  • AP

«Последнее десятилетие многие вспоминают китайскую поговорку... «Не дай бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней уже живём, хотим мы того или нет. И перемены эти всё глубже, всё фундаментальнее», — заявил Путин.

Он добавил, что, как гласит китайская мудрость, кризис — это не только опасность, но и возможность.

«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный и даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле», — подчеркнул он.

Ранее Путин высказался о ситуации в мировой экономике.

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