Продуктовый разгон: мировые цены на продовольствие достигли максимума за десять лет

По данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года. За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть. Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых, сахара и молочной продукции. Эксперты связывают такую динамику с последствиями пандемии коронавируса. По их словам, введение карантинных ограничений нарушило баланс спроса и предложения на продовольственном рынке. Кроме того, заметно выросли цены на транспортировку грузов, в том числе за счёт подорожания нефти и газа.

В сентябре 2021 года мировые цены на продукты выросли на 1,2% по сравнению с августом и достигли максимального уровня за последние десять лет. Такие данные в четверг, 7 октября, представила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По подсчётам специалистов, за последние 12 месяцев индекс потребительских цен ФАО (ИПЦФ) вырос на 32,8% и достиг отметки 130 пунктов. Значение стало самым высоким с сентября 2011 года.

«Рост значения ИПЦФ в сентябре обусловлен главным образом повышением цен на большинство зерновых и на растительные масла. Цены на молочную продукцию и сахар также повысились, тогда как индекс цен на мясо остался на прежнем уровне», — говорится в отчёте организации.

Главной причиной роста цен на продукты в мире стал дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке продовольствия. Такую точку зрения в интервью RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, последствия пандемии коронавируса и сохраняющиеся в ряде стран карантинные ограничения негативно сказались на объёмах производства. Это, в свою очередь, обернулось нехваткой продукции на международном рынке. Одновременно потребительский спрос в мире продолжает устойчиво расти с конца 2020 года, отметил Масленников.

«Дополнительно на цены заметно повлиял разрыв транспортно-логистических цепочек доставки. Сейчас по всему миру прослеживается настоящий кризис в этом плане из-за нехватки контейнеров. Такое положение дел повлекло за собой резкий скачок фрахта и стоимости перевозок», — добавил специалист.

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Кроме того, ситуацию осложняет наблюдаемый рост мировых цен на нефть, газ и уголь, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, удорожание топлива также приводит к повышению стоимости производства и транспортировки товаров.

«Цены на энергоносители растут галопирующими темпами. Дорожают газ и уголь, что сказывается на стоимости электроэнергии. Она, в свою очередь, входит в себестоимость конечной продукции, так же как и затраты на логистику. Поэтому рост цен на топливные ресурсы, естественно, косвенным образом отражается в росте цен на любые товары и услуги», — объяснил Остапкович.

По его словам, общий рост мировых цен на продукты в определённой степени отразился и на России. Так, в сентябре 2021 года продовольствие в стране подорожало на 9,21% по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го. Достигнутое значение оказалось максимальным более чем за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и Росстата.

«В сентябре наблюдалось нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции. Ускорился рост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, крупы и бобовые, макаронные изделия)», — говорится в докладе Минэкономразвития.

РИА Новости

© Виталий Аньков

По оценке Георгия Остапковича, удорожание продуктов в России примерно на 40% связано с общемировым ростом цен на продовольствие. Помимо этого, важную роль играет стоимость транспортных услуг внутри страны.

«В таких государствах, как Россия, Китай или Бразилия, рост цен на транспортные услуги может ощущаться гораздо сильнее. У нас, например, чтобы перевезти плодоовощную продукцию из Ставропольского края на Камчатку, нужно полторы недели гнать вагоны, причём рефрижераторы. Это, естественно, дополнительно накручивает цену», — объяснил Остапкович.

Сентябрьский рост цен на плодоовощную продукцию в России также был связан с тем, что уборка урожая в текущем году сдвинулась почти на месяц, считает Никита Масленников. По его мнению, в этой связи инфляция в стране начнёт замедляться несколько позже, чем изначально предполагалось.

«В перспективе инфляция будет снижаться, но надо только дождаться, когда аграрии уже всё соберут. Это будет ближе к концу года. Дополнительное давление на инфляцию могут оказать и меры государства», — подчеркнул Масленников.

Согласно последним оценкам Минэкономразвития, годовые темпы роста потребительских цен на товары и услуги в России ускорились до 7,48%. Впрочем, как полагают в министерстве, по итогам 2021 года значение может опуститься до 5,8%. Об этом ранее заявлял глава ведомства Максим Решетников.

«Для стабилизации цен действует денежно-кредитная политика Банка России (она влияет на инфляцию на макроуровне) и меры правительства немонетарного характера. При этом акцент делаем именно на системные рыночные меры — постоянно действующие демпферные механизмы по зерну и подсолнечному маслу. Меры по расширению предложения продукции, а также меры, связанные с экспортными пошлинами и импортными пошлинами», — заявлял Решетников.