Движение цен: годовая инфляция в России превысила 7%

Уровень годовой инфляции в России впервые с 2016 года превысил 7%. Потребительский спрос в стране растёт устойчивыми темпами, однако предложение товаров и услуг всё ещё остаётся сдержанным, что и приводит к повышению цен, считают в Центробанке. Дополнительно ситуацию осложняет общее удорожание продукции в мире. Впрочем, как полагают специалисты, уже в октябре инфляция должна замедлиться, а к концу года её уровень может опуститься ниже 6%. Способствовать этому будут как инициативы правительства, так и повышение ключевой ставки ЦБ, уверены экономисты.

Годовая инфляция в России ускорилась до пятилетнего максимума. Такие данные в среду, 29 сентября, представили Министерство экономического развития и Росстат.

По оценке ведомств, за последние 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране поднялись в среднем на 7,26%. Ранее аналогичный уровень годовой инфляции можно было наблюдать ещё летом 2016 года.

Продовольствие в России за последний год подорожало на 9,4%. Сильнее всего увеличилась стоимость капусты (на 77%), картофеля (на 53%), моркови и сахара (на 30%). Помимо этого, значительно выросли в цене подсолнечное масло и мясо кур — более чем на 24%.

Цены на непродовольственные товары прибавили в среднем 7,9%. Наиболее заметно подорожали автомобили (на 15—16%). В то же время стоимость медикаментов и бензина увеличилась только на 6 и 6,6% соответственно.

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Как ранее отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в связи с восстановлением российской экономики от последствий пандемии потребительский спрос в стране устойчиво растёт. В то же время предприятия в целом ряде отраслей пока не могут нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня.

В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения цен на свою продукцию. При этом дополнительное давление на бизнес оказывает общее подорожание товаров на мировом рынке, считает глава ЦБ.

«На стороне предложения сохраняются ограничения. Предприятиям многих отраслей не хватает рабочей силы соответствующей квалификации, есть перебои с поставками сырья и комплектующих… Мы видим глобальный рост цен на многие товары (металлы, древесину, продовольствие), это повышает издержки предприятий», — рассказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации 22 сентября.

О глобальном характере инфляции заявлял и министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, темпы роста потребительских цен остаются высокими в США и ускоряются в еврозоне. Основными причинами такой динамики глава ведомства назвал оживление мировой экономики и структурные изменения из-за пандемии.

«Так и не восстановились глобальные цепочки добавленной стоимости (пример — дефицит полупроводников в автомобильной промышленности). Выросли тарифы на мировые контейнерные перевозки. Повысился спрос населения в развитых странах на товары длительного пользования», — объяснил Решетников на заседании Совфеда.

По его словам, для сдерживания инфляции в России правительство использует системные рыночные меры. В частности, речь идёт о демпферных механизмах, инициативах по расширению предложения продукции, а также регулировании импортных и экспортных пошлин.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

Напомним, в 2021 году власти уже заключали соглашения с торговыми сетями о заморозке цен на некоторые продукты. Помимо этого, были выданы субсидии ряду производителей сельхозпродукции, повышены вывозные пошлины и скорректирована формула демпфера на рынке горючего.

Стабилизировать ситуацию с ценами также должна денежно-кредитная политика Банка России, считает Максим Решетников. Напомним, что с начала 2021 года ЦБ уже пять раз повысил ключевую ставку и поднял её до уровня 6,75% годовых. Более того, в Центробанке не исключают возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

«Действия Банка России должны немного охладить потребительский спрос. После нескольких повышений ключевой ставки деньги в стране станут дороже, и вполне возможно, что это позволит снизить инфляционное давление», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Возвращение к цели

Текущее ускорение инфляции в России может продлиться до середины октября, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. После этого темпы роста потребительских цен начнут постепенно замедляться, уверен специалист.

«Власти должны сделать всё возможное, чтобы снизить инфляцию. В этом контексте мы видим своевременные решения ЦБ по ключевой ставке, работу правительства с торговыми сетями, а также действие демпферного механизма на зерно, бензин и подсолнечное масло. Всё это действительно помогает сдерживать цены, и по итогам года инфляция может опуститься к 6%», — рассказал Масленников в интервью RT.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2021 года инфляция в России может достигнуть 5,8%. В дальнейшем, по словам Максима Решетникова, власти будут добиваться снижения показателя до целевой в 4%.

Более того, как полагает Георгий Остапкович, до момента полной стабилизации цен правительство может усилить меры социальной поддержки. Такие действия позволят населению легче пережить период повышенной инфляции, считает специалист.

«В основном от инфляции страдает низкодоходное население. Ему нужно помочь преодолеть период ускоренного роста цен. Власти уже принимают шаги в этом направлении. Речь идёт, например о недавней выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Кроме того, с 2022 года планируется повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий и других выплат. Главное, чтобы у россиян росли доходы», — добавил экономист.