Покупка с пробегом: почему в России рекордно вырос спрос на автокредиты

В июле и августе 2021 года россияне подали рекордное количество заявок на автокредиты. Банки получали более 800 тыс. запросов в месяц, что в среднем на 20% выше, чем годом ранее. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй. Как отметили специалисты организации, почти половина граждан сегодня предпочитают покупать подержанные машины. Аналитики связывают это с повышением цен на транспортные средства, а также дефицитом новых авто на рынке в связи с падением мирового производства.

В последние два месяца лета россияне подали рекордное число заявок на автомобильные кредиты. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно подсчётам организации, в июле число запросов на автомобильные займы составило 807 тыс., а в августе — чуть больше 802 тыс. По сравнению с аналогичными периодами 2020 года значения выросли на 17,6 и 23,5% соответственно.

«Спрос на автокредиты в 2021 году остаётся высоким. При этом мы видим, что с конца прошлого года набирает силу тенденция по росту кредитных заявок на подержанные автомобили», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Так, за последний месяц лета количество поданных кредитных заявок на покупку б/у машин в России выросло более чем в два раза по сравнению августом 2020-го и достигло рекордных 399,5 тыс. Доля таких запросов впервые составила почти половину всех обращений за автокредитами — 49,8%.

«Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто», — пояснил Волков.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, сейчас стоимость автомобилей растёт во всём мире. По словам эксперта, такое положение дел в первую очередь вызвано подорожанием компонентов для производства транспортных средств. В частности, речь идёт о глобальном подъёме цен на металлы, запчасти и электронику. Параллельно с этим повышается и стоимость логистических услуг, добавил специалист.

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«В свою очередь, дефицит на мировом рынке автомобилей сформировался ещё летом 2020 года. Сначала были остановлены поставки новых машин в связи с локдаунами в Европе, Азии, США и России. Позже начались перебои с компонентами — заводы с трудом возвращались к прежним объёмам производства и постепенно исчерпывали складские запасы деталей», — объяснил Деев.

Помимо этого, серьёзным вызовом для глобального авторынка стал дефицит микрочипов и полупроводниковых элементов. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, в период пандемии ведущие мировые производители микрочипов столкнулись с нехваткой материалов и закрытием заводов.

«Как результат начались переносы выпусков новых моделей техники — от телефонов до автомобилей. При этом кризис полупроводников закончится в лучшем случае во второй половине 2022 года», — считает специалист.

По его словам, столкнувшиеся с нехваткой полупроводниковых элементов автозаводы вынуждены регулярно приостанавливать производство. А постоянные срывы поставок дополнительно подстёгивают цены на автомобили во всём мире, пояснил аналитик.

Например, в США рост цен на автомобили вносит значительный вклад в инфляцию с весны 2021 года. По последним данным Министерства труда страны, рост цен на новые машины в годовом выражении составил 7,6%, а на подержанные — почти 32%.

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© Konstantin Kokoshkin

В России наблюдается следующая динамика: по данным Росстата, в августе иномарки на вторичном рынке подорожали на 10,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), а в автосалонах — на 15,2%.

«Пользуясь дефицитом на рынке, дилеры часто устанавливают значительные наценки на автомобили наиболее популярных марок и моделей, что ведёт к их удорожанию. В результате новые машины становятся всё менее доступными для граждан, и люди обращают больше внимания на подержанные авто. Однако цены б/у машин на этом фоне также «подтягиваются», — объяснил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По мнению специалиста, цены на автомобили в России могут стабилизироваться в случае балансировки спроса и предложения на рынке. Для этого необходимо, чтобы нормализовалась ситуация с полупроводниковыми компонентами и предприятия могли нарастить выпуск транспортных средств.

«Пока этого не произойдёт, автомобили, вероятно, продолжат дорожать. Однако цены, скорее всего, будут расти медленнее, поскольку спрос на автомобили в ближайшее время начнёт постепенно ослабевать», — полагает Додонов.