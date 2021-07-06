«Динамика превышает ожидания»: почему в России резко выросли продажи легковых автомобилей

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь продажи легковых автомобилей в России выросли почти на 40% в годовом выражении. Рынок уверенно восстанавливается после прошлогоднего обвала и уже сумел превзойти докризисные уровни. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала отрасль и помогла замедлить подорожание автомобилей. При этом даже в условиях роста цен на металлы аналитики не ожидают серьёзного спада продаж до конца года. Такое положение дел может в том числе позитивно сказаться на показателях отечественного автопрома, не исключают специалисты.

За первую половину 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные во вторник, 6 июля, представила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По оценкам организации, с января по июнь в стране было продано более 870 тыс. автомобилей. При этом чаще всего россияне покупали внедорожники (почти 400 тыс.), а самым низким спросом пользовались электрокары (552).

Резкий рост российского авторынка опрошенные RT эксперты во многом связывают с низкими показателями 2020 года. Тогда в результате введения временных карантинных мер объём продаж за первое полугодие сократился почти на четверть — до 636 тыс. единиц.

«Во II квартале 2020 года на фоне развития пандемии коронавируса вводились ограничения на работу автодилеров. В связи с этим продажи машин в стране резко упали», — напомнил в разговоре с RT руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Темирханов.

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Между тем на сегодняшний день российский авторынок не только сумел отыграть прошлогодние потери, но и превзошёл докризисный уровень. Так, достигнутый за первые шесть месяцев 2021 года объём продаж оказался на 5,1% выше аналогичного периода 2019-го.

«Динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Напомним, что утилизационный сбор был введён в России ещё в 2012 году. Изначально взнос платили только иностранные автоконцерны, однако с 2014 года инициативу распространили на всех автопроизводителей. Размер утильсбора рассчитывается из базовой ставки и надбавочного коэффициента, который зависит от характеристик автомобиля.

Сейчас базовая ставка утилизационного бора для легковых машин составляет 20 тыс. рублей, а для грузовиков и автобусов — 150 тыс. В начале 2021 года Минпромторг предложил увеличить показатели до 25 тыс. и 187,5 тыс. рублей соответственно. Впрочем, на сегодняшний день правительство пока не приняло окончательного решения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив

Как отметил Томас Штэрцель, сейчас определённое давление на российский автомобильный рынок оказывают сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металлы. В этих условиях продажи могут несколько скорректироваться в ближайшие несколько месяцев, считают в АЕБ.

По данным Всемирного банка, с начала 2021 года железная руда на мировых рынках подорожала почти на 40%, а стоимость алюминия выросла на 21%. Одновременно цены на продукцию российских металлургических заводов прибавили 29%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

«Рост цен на металлы связан с улучшением ситуации на мировом рынке и повышением спроса на сырьё после прошлогоднего спада из-за пандемии. Кроме того, подорожанию способствовали рост стоимости товаров и услуг, которые используют металлурги, — от добычи различного сырья до перевозки готовой продукции», — объяснил RT ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В свою очередь, перебои с поставками полупроводников и других электронных компонентов эксперт объясняет ростом потребления этих товаров. В первую очередь спрос растёт со стороны производителей телекоммуникационной продукции, устройств для игр и развлечений.

«Они потребляют больше всех этой продукции. В то же время остальные отрасли, в том числе автомобилестроение, получают электронные компоненты в меньших объёмах. Кроме того, часть производителей чипов ещё в прошлом году начала переход на новые технологии, что привело к сокращению объёмов производства», — пояснил Баранов.

С оглядкой на цены

Тем не менее, согласно прогнозу АЕБ, по итогам всего 2021 года автомобильный рынок всё равно продемонстрирует положительную динамику и вырастет сразу на 9,8%, а не на 2,1%, как предполагалось ранее. В целом с января по декабрь в России может быть продано почти 1,76 млн легковых машин, говорится в исследовании организации.

Россияне будут стараться приобрести транспортное средство как можно скорее в ожидании роста цен. Таким мнением с RT поделилась старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Согласно оценке Росстата, только с начала года стоимость российских машин выросла на 7%, а иностранных — почти на 6%.

«Также много внимания привлекает к себе повышение ключевой ставки Центробанком. Действия регулятора способствуют росту процентов по банковским займам, и по автокредитам в том числе. Этот фактор тоже стимулирует граждан к покупкам, поскольку в дальнейшем кредиты будут дороже», — добавила эксперт.

Помимо этого, ожидаемое увеличение продаж может быть связано с восстановлением доходов населения после пандемии, полагает Дмитрий Баранов. По его словам, на фоне действия некоторых санитарных ограничений часть населения может направить накопленные для заграничного отдыха средства на покупку автомобиля.

«Повышению продаж может способствовать усиление конкуренции на рынке. В борьбе за покупателя производители будут вводить различные акции, чтобы реализовать машины и освободить склады», — добавил специалист.

Рост спроса и продаж может положительно сказаться на показателях российской автомобильной промышленности, считает Баранов. Так, заводы смогут улучшить своё экономическое положение и повысить выручку. Похожей оценки придерживается и Анна Бодрова.

«Российские производители автомобилей имеют свою нишу — это в первую очередь потребители, которым важен оперативный и недорогой сервис, а также выносливость автомобиля. Здесь никаких проблем нет, сегмент вполне перспективен», — заключила эксперт.