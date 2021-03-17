Груз карантина: чем может угрожать экономике Европы рекордный обвал автомобильного рынка

В феврале 2021 года продажи легковых автомобилей в Евросоюзе обвалились рекордно за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей. Ухудшение динамики специалисты связывают с карантинными мерами и ростом числа заболевших коронавирусом в странах региона. При этом наблюдаемая слабость авторынка может стать вызовом для промышленности и экономики Европы в целом, считают эксперты. Между тем в России на фоне массовой вакцинации и снятия оставшихся ограничений уже наметился рост продаж легковых авто.

В феврале 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе (ЕС) упали на 19,3% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го — до 771,5 тыс. единиц. Такие данные в среду, 17 марта, представила Европейская ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Как отметили в организации, достигнутый февральский показатель продаж стал самым низким за всё время наблюдений (с 2013 года).

«В прошлом месяце все четыре основных рынка ЕС показали снижение. Наименьший спад был зафиксирован в Италии (-12,3%), в то время как другие рынки столкнулись с более серьёзным обвалом: Германия (-19%), Франция (-20,9%) и Испания (-38,4%)», — говорится в исследовании АСЕА.

Негативную динамику продаж эксперты ассоциации связывают с по-прежнему действующими карантинными ограничениями в Европе и неопределённостью относительно ситуации с коронавирусом. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за первую неделю марта в 19 странах региона выросло количество уведомлений о новых случаях COVID-19. При этом 14 государств сообщили о росте числа госпитализаций и ещё девять — о повышении уровня смертности.

На этом фоне европейские страны ужесточают ограничительные меры. Так, например, в конце февраля правительство Италии продлило на месяц запрет на передвижения граждан между регионами государства. Одновременно власти Германии заявили о продлении карантинного режима до 28 марта.

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«В результате действия ограничений местные жители вынуждены оставаться дома, как следствие, их потребность в личном автомобиле неуклонно падает. Более того, за последнее время у населения сократились доходы, поэтому автолюбители откладывают покупку новой машины до лучших времён», — рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Помимо этого, наблюдаемое снижение продаж отчасти связано и с резким падением производства автомобилей в Европе. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Пандемия повлияла на обе стороны рынка легковых машин — и на предложение, и на спрос. В результате ограничений останавливалась работа не только автосалонов, но и автозаводов. Соответственно, сокращалось и производство, что также воздействовало на уменьшение объёмов продаж», — объяснил эксперт.

По данным ACEA, в 2020 году производство транспортных средств европейскими концернами обвалилось почти на 23% (или на 4,2 млн единиц) по сравнению с уровнем 2019-го. Сильнее всего показатель упал в Германии (на 1,2 млн), Франции (на 881 тыс.) и Испании (на 577 тыс.).

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Как полагает Денис Бадьянов, с учётом текущих условий по итогам всего 2021 года продажи автомобилей в ЕС будут в среднем на 15—20% ниже докризисных значений 2019-го. При этом слабость европейского авторынка будет оказывать давление на промышленность и экономику всего региона в целом. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, до пандемии коронавируса автотехника была одной из ключевых статей европейского экспорта. Как отметил эксперт, страны ЕС активно продавали транспортные средства не только внутри самого союза, но и уверенно наращивали поставки в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, одним из крупнейших покупателей немецких авто был Китай.

«После введения карантинных ограничений продажи за рубеж резко сократились. При этом автопромышленность выступала одним из мощных драйверов развития экономики стран ЕС. Поэтому спад в этой отрасли может оказаться серьёзным испытанием для ВВП Европейского союза — по крайней мере в текущем году», — добавил Сигал.

Вакцина для рынка

Любопытно, что на фоне продолжающегося обвала продаж в Европе российский автомобильный рынок уже начал восстанавливаться и вышел в плюс. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как подсчитали эксперты организации, в феврале 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 0,8% (до 120 тыс. единиц). Более того, согласно прогнозу АЕБ, по итогам всего 2021 года национальный авторынок вырастет на 2,1%.

Наметившееся оживление отрасли опрошенные RT аналитики во многом объясняют постепенным снятием оставшихся карантинных мер в связи массовой вакцинацией населения от COVID-19. Более того, введённые в 2020 году ограничения в России были менее жёсткими и продолжительными по сравнению со странами ЕС, отмечают эксперты.

«В частности, у нас не было второй волны карантинов, как в Европе осенью и зимой. Это способствовало и меньшей просадке российской автомобильной промышленности в период пандемии», — подчеркнул Марк Гойхман.

Кроме того, в пользу увеличения спроса на автомобили в России играют и меры господдержки, считает Денис Бадьянов. Речь идёт о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют россиянам приобрести новое транспортное средство в кредит по льготным ставкам.

«Отчасти сказывается и сезонный фактор: в начале года обычно растут цены на новый модельный ряд и есть возможность приобрести автомобили предыдущего сезона с хорошей скидкой», — добавил Бадьянов.