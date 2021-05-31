«Правительство занимается вопросом»: в Кремле прокомментировали заявление о сверхприбыли металлургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлурги «нахлобучили» бюджет РФ примерно на 100 млрд рублей, которые должны быть возвращены в виде налогов. По его словам, в произошедшем не стоит искать виновных, в таких случаях государство выравнивает диспропорцию. При этом в ассоциации «Русская сталь» прогнозируют, что по итогам текущего года налоговые отчисления представителей отрасли почти вдвое превысят прошлогодние показатели.

Российские металлургические компании в связи с ростом цен на внутреннем рынке должны вернуть федеральному бюджету около 100 млрд рублей сверхдоходов. Об этом сообщил РБК первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Я вам сейчас не буду называть компании и сколько они заработали, но, я вам могу сказать, что в ковидный год — сейчас отчётность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен», — сказал Белоусов.

По его словам, действия металлургов привели к тому, что российский бюджет недосчитался 100 млрд рублей поступлений.

«Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги «нахлобучили» нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — пояснил первый вице-премьер.

На фоне заявления Андрея Белоусова акции металлургических компаний потеряли в цене в ходе торгов на Московской бирже. Так, акции «Норникеля» снизились на 2,6%, «Северстали» — почти на 4%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера, отметил, что Владимир Путин в курсе ситуации и осведомлён об очень высоких ценах на металлургическую продукцию, «образовались дополнительные прибыли»: «Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса».

При этом представитель Кремля призвал не искать виноватых в сложившейся ситуации.

«Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — заметил Песков.

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В свою очередь, основной владелец и глава совета директоров группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин высказал мнение, что инициатива игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций.

Между тем в ассоциации «Русская сталь» (организация, в которую входят крупнейшие производители металлургической продукции в России) накануне указали, что ожидаемые налоговые платежи металлургических компаний в текущем году почти вдвое превысят показатели 2020-го.

«Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев выразил надежду, что «будет добрая воля металлургов», «которые осознают, что в условиях, когда они работают по внутренним ценам с точки зрения заработной платы сотрудникам, закупки сырья, ориентироваться на мировые цены для внутреннего рынка и «ставить на дыбы» всю российскую экономику по меньшей мере, неразумно».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв в разговоре с RT пояснил, каким образом российские металлурги могли получить сверхприбыль. «С конца 2020 года в России наблюдается сильный рост цен на стальную продукцию. Это общемировой тренд, который обусловлен оживлением глобальной экономики после коронавируса, а также восстановлением спроса со стороны Китая. Из-за этого металлурги получили так называемую «сверхприбыль», — сказал он.

По его словам, российские власти имеют целый спектр мер для возвращения средств в бюджет, при этом эти действия не окажут заметного эффекта на финансовое состояние металлургов.

«Можно ожидать давления на маржинальность и в отдалённой перспективе, возможно, некоторое снижение инвестиционной активности, так как соблюсти требования по окупаемости проектов при росте налоговой нагрузки станет сложнее. Также увеличение налогов должно негативно отразиться на дивидендах металлургических компаний. Увеличенный с начала 2021 года НДПИ для металлургов должен привести к росту налоговых поступлений в бюджет. Это позволит частично восполнить те потери, которые понесло государство, поддерживая экономику в острую фазу коронакризиса», — подчеркнул Пучкарёв.

РИА Новости

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В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что рост доходов металлургов по большей части произошёл за счёт импортной инфляции и роста цен на металл на внешних рынках.

«Государство может создать особый нерыночный механизм, который заставит административным путём заплатить большую часть полученного дохода. Впрочем, не стоит забывать, что металлы насколько стремительно дорожают, также и дешевеют, как это было с нефтью, которая одно время стоила $140 за баррель, а затем упала до $30. Однако, с нефтью ситуация регламентируется демпферным механизмом, разработанным и внедрённым правительством», — добавил собеседник RT.

Государство также может продумать некий компенсационный механизм, к примеру, в виде беспроцентных кредитов в случае снижения цен на металлы, отмечает эксперт.

«Сейчас в принципе очень сложно просчитать цены на сырьевые товары. Во всём мире наблюдается инфляция, многие страны запустили печатные станки, поэтому бизнес сегодня сильно рискует», — заявил Остапкович.