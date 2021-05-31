Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.

По его словам, из-за пандемии российские металлургические компании за прошлый год «в разы» увеличили свои доходы. Им удалось это сделать в том числе и благодаря повышению цен на внутреннем рынке.

«Мы посчитали, что металлурги нас (бюджет. — RT), извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал он.

Как отметил вице-премьер, соответствующие средства металлурги должны вернуть в российский бюджет в виде налога.

Ранее Белоусов назвал объём труднозамещаемого импорта в России.