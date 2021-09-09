Сезонный сдвиг: чем вызвано снижение цен на бензин в России

В четверг, 9 сентября, стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась до минимума за два месяца. При этом за первую неделю осени розничные цены на российских автозаправках впервые за год продемонстрировали снижение. Такую динамику специалисты связывают с увеличением предложения на отечественном рынке горючего. В рамках договорённостей с правительством производители стали поставлять меньше топлива за рубеж. Кроме того, аналитики отмечают снижение спроса на бензин в связи с окончанием сезона отпусков. Как могут измениться цены на АЗС до конца года — в материале RT.

В четверг, 9 сентября, биржевые цены на бензин в России опустились до минимума за два месяца. Так, стоимость горючего АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась до 55,2 тыс. рублей за тонну, а топливо АИ-95 подешевело до 58,3 тыс. за тонну. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в начале июля 2021 года.

По данным торговой площадки, оптовые цены на бензин в стране снижаются с начала сентября. При этом стоимость горючего на автозаправках также опустилась за первую неделю месяца.

Согласно оценке Росстата, с 30 августа по 6 сентября средняя по России розничная цена бензина АИ-92 снизилась на 0,37% — до 45,99 рубля за литр, а стоимость горючего марки АИ-95 — опустилась на 0,32% — до 49,82 рубля за литр. В свою очередь, литр дизельного топлива подешевел на 0,14%, до 50,62 рубля за литр. Снижение цен на АЗС произошло впервые с сентября 2020 года.

Наблюдаемая динамика во многом связана с увеличением предложения на российском рынке горючего, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. По его словам, в рамках договорённостей с правительством компании нарастили резервы горючего и сократили поставки топлива за рубеж.

«Крупные производители понимают, что лучше создать необходимый запас на рынке, чтобы не вынуждать власти предпринимать жёсткие меры, в числе которых, например, полный запрет на экспорт сырья. Даже просто заявления о возможности применения такой меры уже приводят к тому, что крупные игроки увеличивают поставки горючего на внутренние площадки и немного снижают продажи за границу», — объяснил собеседник RT.

Согласно оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с января по июль 2021 года физические поставки автомобильного топлива из России за рубеж снизились на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом к началу осени страна сократила экспорт бензина почти до нуля. Об этом ранее заявлял российский вице-премьер Александр Новак.

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Предложение бензина на внутреннем рынке растёт и в результате завершения плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом в разговоре с RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. Более того, по его словам, с наступлением осени в России стал снижаться сезонный спрос на горючее, что также позитивно сказывается на ценах.

«Закончился активный период отпусков. В связи с закрытием многих зарубежных направлений туризма россияне в большей степени, чем раньше, использовали автомобили для отдыха и поездок. Окончание лета снизило спрос в данном секторе», — пояснил Пушкарёв.

Как полагает специалист, в определённой степени на удешевление бензина повлияла стабилизация мировых цен на нефть. Отметим, что сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне уверенно дорожало в течение первой половины 2021 года. За это время нефтяные котировки поднялись более чем на 40%, а в начале июля вплотную приближались к отметке $78 за баррель. Впрочем, после этого цены скорректировались и с сентября колеблются в диапазоне $72—74 за баррель.

«Текущее положение дел снижает стимулы для компаний дополнительно увеличивать экспорт топлива. Это также является одной из причин, почему производители стали активнее поставлять горючее на внутренний рынок страны», — добавил Пушкарёв.

Эффект демпфера

По мнению Алексея Коренева, положительное влияние на стоимость бензина в России оказала корректировка специального компенсирующего механизма. Напомним, что в 2019 году на топливном рынке страны начал работать так называемый демпфер. В рамках этого инструмента государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

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Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

За счёт действия демпфера с 2019 по 2020 год темпы подорожания бензина на российских автозаправках замедлились в несколько раз. При этом с 1 мая 2021-го власти внесли дополнительные корректировки в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате копании теперь могут претендовать на больший объём компенсаций из бюджета.

«Благодаря новым настройкам инструмент более гибко и оперативно подстраивается под нефтяную динамику. В итоге цены на горючее идут вниз», — отметил Коренев.

При сохранении текущих условий опрошенные RT специалисты не ожидают значительного роста стоимости бензина до конца года. По мнению экспертов, темпы подорожания горючего будут оставаться в пределах инфляции. Более того, цены на автозаправках могут ещё незначительно снизиться в ближайшие месяцы — в пределах 0,7—1,2 рубля. Такой оценкой в разговоре с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«По итогам года общий уровень инфляции в России составит порядка 6—6,2%. В таких рамках топливо уже подорожало, и до конца года его стоимость может остаться на текущем уровне или немного снизиться, но не более чем на 1%», — заключил Деев.