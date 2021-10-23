«Пожинают плоды самоуверенности»: почему в Европе продолжают обвинять Россию в провоцировании энергокризиса

Россия несёт ответственность за нехватку газа в Европе, утверждает лидер партии ФРГ «Союз-90/Зелёные» Анналена Бербок. Немецкий политик также заявила, что «Северный поток — 2» якобы противоречит европейским интересам. Ранее Запад уже обвинял РФ в намеренном создании дефицита газа в ЕС, при этом Москва неоднократно напоминала, что энергокризис стал следствием рыночных причин и политики самого Брюсселя, который отказывается от заключения долгосрочных контрактов на поставки топлива. Эксперты объясняют претензии европейцев тем, что союз не желает признавать собственные ошибки и пытается навязать свои условия сотрудничества. По мнению политологов, в текущих реалиях Россия действует прагматично.

Лидер немецкой партии «Союз-90/Зелёные» Анналена Бербок в интервью журналу Der Spiegel посетовала на чрезмерную зависимость Германии от России в вопросах поставок энергоресурсов.

«В этом аспекте (поставки газа. — RT) мы зависим от России. Сейчас дело состоит не в том, что у России не хватает газа для поставок, а в том, что Россия решила не до конца заполнять свои газовые хранилища. Из-за этого мы становимся уязвимыми. И это свидетельствует о том, что безопасность и внешняя политика не всегда являются военными вопросами», — сказала Бербок.

Также немецкий политик, которая, как считают некоторые эксперты и СМИ, вероятно, займёт кресло главы МИД ФРГ, раскритиковала проект трубопровода «Северный поток — 2». Бербок настаивает, что при эксплуатации магистрали должно соблюдаться исключительно законодательство Евросоюза.

«И они (правовые нормы ЕС. — RT) гласят, что «Газпром» не может одновременно владеть газопроводом и пускать по нему газ. Однако сейчас мы имеем именно такую картину. И это лишь одна из причин, по которым я, как известно, считаю создание этого газопровода неверным. Этот газопровод (СП-2. — RT) противоречит европейским интересам», — заявила Бербок.

«Европа придумала свои правила игры, полагая, что к ней побегут разные поставщики газа. За счёт конкуренции цена на топливо должна сбиваться, но, как мы видим, наблюдается совершенно иная картина», — отметил в беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Бестолковый характер обвинений»

Напомним, по итогам выборов в бундестаг, которые прошли в конце сентября, «Зелёные» во главе с Бербок заняли третье место, что позволило им принимать участие в формировании нового кабинета министров ФРГ. Некоторые политологи называют эту партию, а также некоторых других противников СП—2 из числа истеблишмента Германии «врагами немецкой экономики».

«В принципе, как относиться к подобного рода высказываниям, должны решать сами немцы. У «Зелёных» оказалась достаточно большая электоральная поддержка, но всё-таки победили силы, понимающие важность трубопровода и бестолковый характер обвинений в адрес России», — сказал Фролов.

Стоит отметить, что в преддверии зимнего периода Европа испытывает серьёзный энергетический кризис, вызванный взрывным ростом биржевых цен на газ и его дефицитом в хранилищах.

Лидер партии «Союз-90/Зелёные» Анналена Бербок

Reuters

© Annegret Hilse

Заявление Анналены Бербок об ответственности Москвы за кризис далеко не единственный выпад подобного рода со стороны западных СМИ и госдеятелей.

Так, со схожими утверждениями ранее выступил старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. В сентябре в интервью Bloomberg Television он заявил, что «Газпром» якобы намеренно не прокачивает больше газа через Украину, создавая таким образом дефицит этого энергоресурса в Европе.

По словам Хохштейна, хранилища ЕС заполнены менее чем на 72%, хотя нормальным показателем для осени считается уровень около 90%. Текущий объём голубого топлива, который есть в Евросоюзе, является самым низким показателем для осени за последнее десятилетие.

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При этом, как утверждает Хохштейн, Москва отказывается резервировать дополнительные объёмы транзита через украинскую ГТС из-за стремления запустить «Северный поток — 2».

В августе с аналогичными обвинениями выступили в Киеве. Как заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко, Россия «шантажирует Европу», создавая искусственный дефицит голубого топлива. Тем самым Москва якобы вынуждает ЕС начать прокачку энергоресурсов через «Северный поток — 2», утверждает украинский топ-менеджер.

Схожей точки зрения придерживаются и другие противники «Северного потока — 2». В частности, президент Польши Анджей Дуда считает, что эксплуатация магистрали, проложенной по дну Балтийского моря, может предоставить РФ «возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов».

Впрочем, по мнению политологов, говорить о том, что Европа в целом выработала единую позицию в отношении сложившейся ситуации, не приходится. Например, председатель комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст полагает, что Россия не имеет отношения к ценовому ралли на газовом рынке. Более того, как утверждает депутат, скорейший запуск СП—2 может поспособствовать снижению стоимости голубого топлива в Европе.

При этом глава Еврокомиссии, бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы ЕС сократил закупки российского газа. Она видит выход из кризиса в ускорении развития так называемой зелёной экономики. По мнению политика, рост зависимости от российских поставок делает Европу «уязвимой».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-брифинга 18 октября, в свою очередь, воздержался от прямых обвинений в адрес РФ, однако подчеркнул, что нынешний рост цен на голубое топливо имеет «глубокие геополитические корни и является частью геополитической борьбы».

Хранилище газа в Италии

Reuters

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По мнению Александра Фролова, заявления западных СМИ и политиков о том, что энергокризис разразился якобы по вине России, лишены разумных оснований. Эксперт уверен, что истинные причины нынешних трудностей Европы кроются в политике Брюсселя.

«Какие могут быть претензии к «Газпрому», который безукоризненно следует всем обязательствам и, как любая компания, пытается увеличить прибыль, продавая продукцию там, где на неё выше цена? На мой взгляд, Европа попросту не хочет признавать, что пожинает плоды своей самоуверенности, стремления отдалить от себя Россию и по возможности навязать ей свои условия сотрудничества», — рассуждает Фролов.

«Способ выхода из тупика»

В Москве, в свою очередь, неоднократно опровергали любые утверждения об ответственности за энергокризис в Европе. В середине октября в интервью RT на полях Российской экономической недели замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что ценовое ралли и дефицит голубого топлива в Европе спровоцированы как рыночными условиями, так и действиями властей ЕС.

«Возросшая волатильность на европейском рынке газа была отчасти вызвана решениями властей региона в рамках политики энергоперехода, а отчасти — сложившимися в отрасли условиями», — сказал Сорокин.

По его словам, Европа недополучила значительный объём газа из-за того, что большие объёмы этого топлива добывающие государства экспортировали в Южную Америку и Азию, где «была выше цена и более высокий спрос».

«Плюс к этому добавился фактор энергоперехода в Европе. Большое количество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе стран ЕС и безветренная погода привели к тому результату, который мы сейчас видим. То есть на ситуацию нужно смотреть в комплексе», — подчеркнул Сорокин.

Выступая на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что объём дефицита газа в ЕС может составить порядка 70 млрд кубометров. По его словам, «Россия здесь вообще ни при чём». Сложившаяся ситуация, с точки зрения российского лидера, является «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии».

«Вся философия Еврокомиссии последних лет была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. И нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, кстати говоря, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты», — пояснил Путин.

По словам Путина, Брюссель переходил на спотовые механизмы, рассматривая свой рынок как «премиальный», но дальнейшее развитие событий показало, что добывающим странам выгоднее экспортировать газ в Азию и Латинскую Америку.

Объект «Северного потока — 2» в немецком Любмине

AFP

© John MACDOUGALL

Выход из энергокризиса российский лидер видит в расширении практики заключения долгосрочных контрактов с «Газпромом» — цены в таких сделках менее подвержены биржевым колебаниям. Как рассказал Владимир Путин, сейчас европейские компании, которые работают по долгосрочным соглашениям, получают голубое топливо по цене в четыре раза ниже текущей.

Один из таких контрактов был подписан в конце сентября между «Газпромом» и Венгрией. Сделка предусматривает поставку газа до конца 2036 года. Стоимость кубометра энергоресурса не раскрывается, но, как сообщили в Будапеште, она выгоднее той, что была зафиксирована в предыдущем соглашении.

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Ещё одним способом решения проблем Европы, по мнению Путина, является запуск «Северного потока — 2». Российский лидер подчеркнул, что Европа сама сдерживает начало полноценной коммерческой эксплуатации трубопровода.

«До конца текущего года, в середине — в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». В общем объёме это 55 млрд кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчётам, составит 70 (млрд кубометров. — RT), 55 (млрд кубометров. — RT) — это прилично», — добавил Путин.

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин констатировал, что Бербок и другие противники СП-2 пытаются игнорировать факт коммерческой выгоды от запуска трубопровода и заключения с «Газпромом» долгосрочных контрактов. Эксперт считает, что такое поведение продиктовано стремлением поддержать антироссийские настроения в Европе.

«ЕС сложно признать недостатки спотовых механизмов, которые позволяют экономить в период ценового затишья и при этом не рассчитаны на ситуации, когда рынок перегрет и возникает дефицит газа. Я думаю, что Москва сейчас действует прагматично. Да, Россия прямо говорит о важности полномасштабного запуска СП-2, но эта магистраль не политическое оружие, это способ выхода из тупика, в котором оказался ЕС», — резюмировал Камкин.