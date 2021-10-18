Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»
- РИА Новости
«Министры пришли выводу, что борьба с изменением климата — это вопрос внешней политики, а рост цен на энергию имеет глубокие геополитические корни и является частью геополитической борьбы», — сказал он по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
Цены на газ «должны рассматриваться с геополитической точки зрения», подчеркнул он.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак, объясняя причины роста цен на газ в Европе, напомнил, что на цены влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их.
Более того, поставки СПГ в Европу сократились, потому что поставщики смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять его туда, отметил он.
По мнению президента России Владимира Путина, наблюдаемый кризис связан с тем, что на протяжении последних десяти лет в европейскую энергетику закладывались системные изъяны, в частности, власти ЕС сделали ставку на возобновляемые источники энергии и перешли на биржевое ценообразование в газовой отрасли.
Как отмечали в Кремле, западные политики совершили просчёт касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать, иначе «их прогонят».