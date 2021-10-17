Песков рассказал о нежелании политиков Запада признавать, что «они просчитались»
- РИА Новости
«Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, на Западе также рассчитывали на спотовый рынок, «а спотовый рынок переехал туда, где дороже».
Как ранее заявили в МИД России, обвинения Соединённых Штатов в том, что Россия использует газовые поставки в качестве инструмента давления, являются «бесстыдными».
Российский вице-премьер Александр Новак, объясняя причины роста цен на газ в Европе, напомнил, что на цены влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их.
Как отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, после долгой отопительной фазы прошлой зимы газохранилища в ЕС опустели.
Более того, поставки СПГ в Европу сократились, потому что поставщики смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять его туда, отметил он.