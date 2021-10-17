Песков рассказал о нежелании политиков Запада признавать, что «они просчитались»

Западные политики совершили просчёт касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать, иначе «их прогонят», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что политики, попав в такую ситуацию, решили демонизировать «огромного восточного медведя».

«Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, на Западе также рассчитывали на спотовый рынок, «а спотовый рынок переехал туда, где дороже».

Как ранее заявили в МИД России, обвинения Соединённых Штатов в том, что Россия использует газовые поставки в качестве инструмента давления, являются «бесстыдными».

Российский вице-премьер Александр Новак, объясняя причины роста цен на газ в Европе, напомнил, что на цены влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их.

Как отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, после долгой отопительной фазы прошлой зимы газохранилища в ЕС опустели.

Более того, поставки СПГ в Европу сократились, потому что поставщики смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять его туда, отметил он.