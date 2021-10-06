Президент Польши призвал НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком — 2»

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии угрозам, которые «может принести» запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По словам польского президента, постройка «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества».

Дуда уточнил, что речь идёт не только о возможности перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или их запуск в обход Польши.

«Речь идёт о чём-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», — отметил лидер Польши.

Он также подчеркнул, что «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток — 2».

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.