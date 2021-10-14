Глава МИД Венгрии рассказал о выгоде контракта с «Газпромом» для страны

Новый контракт Венгрии с российской газовой компанией «Газпром» выгоден для страны в долгосрочной перспективе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она будет прекрасной. Цена очень разумная и гораздо лучше цены, которая была в предыдущем контракте», — цитирует его Интерфакс.

По словам венгерского дипломата, несмотря на ситуацию на энергетическом рынке, в Венгрии всё стабильно. Сийярто отметил, что в стране реализуется система, которая может обезопасить потребителей от глобального повышения цен на энергоресурсы.

Ранее стало известно, что в Венгрии приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.

Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.