Глава МИД Венгрии рассказал о выгоде контракта с «Газпромом» для страны

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Новый контракт Венгрии с российской газовой компанией «Газпром» выгоден для страны в долгосрочной перспективе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии рассказал о выгоде контракта с «Газпромом» для страны
  • AP

«Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она будет прекрасной. Цена очень разумная и гораздо лучше цены, которая была в предыдущем контракте», — цитирует его Интерфакс.

По словам венгерского дипломата, несмотря на ситуацию на энергетическом рынке, в Венгрии всё стабильно. Сийярто отметил, что в стране реализуется система, которая может обезопасить потребителей от глобального повышения цен на энергоресурсы.

Ранее стало известно, что в Венгрии приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.

Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.

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