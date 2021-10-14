Глава МИД Венгрии прокомментировал ситуацию с газом
- AP
«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», — цитирует РИА Новости слова Сийярто на Российской энергетической неделе.
Он подчеркнул, что это было решение его страны.
Министр добавил, что никто не имеет права вмешиваться в суверенитет Венгрии.
1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение с Россией.