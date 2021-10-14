Глава МИД Венгрии прокомментировал ситуацию с газом

Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», — цитирует РИА Новости слова Сийярто на Российской энергетической неделе.

Он подчеркнул, что это было решение его страны.

Министр добавил, что никто не имеет права вмешиваться в суверенитет Венгрии.

1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение с Россией.