Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
- Reuters
Соответствующая информация опубликована на портале венгерской правительственной канцелярии.
Орбан заявил, что «политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов», добавив, что Венгрия «должна была заключить сделку с россиянами».
Премьер-министр также подчеркнул, что сегодня цены на природный газ и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована.
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.