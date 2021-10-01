Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение с Россией.
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
  • Reuters

Соответствующая информация опубликована на портале венгерской правительственной канцелярии.

Орбан заявил, что «политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов», добавив, что Венгрия «должна была заключить сделку с россиянами».

Премьер-министр также подчеркнул, что сегодня цены на природный газ и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована.

Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

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