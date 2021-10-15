«Один из главных драйверов укрепления рубля»: цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с октября 2018 года

На торгах в пятницу, 15 октября, цена нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2018 года поднималась выше $85 за баррель. При этом стоимость сырья американского сорта WTI достигала $82,3 за баррель — максимального уровня за последние семь лет. Ажиотажный рост котировок аналитики объясняют сохраняющимся дефицитом на глобальном рынке углеводородов. За счёт усилий стран ОПЕК+ нефтяное предложение остаётся сдержанным, в то время как спрос продолжает уверенно расти. По словам специалистов, на фоне стремительного подорожания газа и угля многие государства начинают активнее потреблять нефть. Такое положение дел уже привело к рекордному укреплению рубля, отмечают эксперты.

В пятницу, 15 октября, мировые цены на нефть достигли рекордных значений за последние несколько лет. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонного сорта Brent поднималась на 1,3% и впервые с октября 2018 года достигала $85,09 за баррель. Одновременно сырьё американской марки WTI дорожало на 1,2% — до $82,3 за баррель. Последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2014-го.

«Текущий рост цен на нефть связан с сохраняющимся дефицитом энергосырья на глобальном рынке. Отчасти такое положение дел вызвано действующими ограничениями на добычу в странах ОПЕК+», — объяснила в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов.

В настоящий момент страны постепенно увеличивают нефтедобычу — ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки. Ранее многие эксперты предполагали, что с учётом высоких цен на нефть с ноября государства станут активнее наращивать производство, однако на последнем заседании представители ОПЕК+ решили пока не менять условия договора.

Таким образом, предложение энергосырья на мировом рынке всё ещё остаётся сдержанным, в то время как спрос продолжает уверенно расти. На этом фоне глобальный нефтяной дефицит сохранится по меньшей мере до конца 2021 года, считают специалисты Международного энергетического агентства (МЭА).

В своём последнем отчёте эксперты организации повысили прогноз роста мирового спроса на нефть. Так, в 2021 и 2022 годах глобальное потребление сырья может увеличиться на 5,5 и 3,3 млн баррелей в сутки соответственно вместо ожидавшихся ранее 5,2 и 3,2 млн.

Ажиотажное повышение спроса аналитики МЭА объясняют продолжающимся кризисом на мировом энергетическом рынке. В результате стремительного подорожания газа и угля многие страны начинают активнее использовать нефть в качестве источника энергии.

«Всю глобальную энергетическую цепочку охватил резкий скачок цен, подпитываемый интенсивным экономическим ростом по мере выхода мира из пандемии. Рекордные цены на уголь и газ, а также веерные отключения электроэнергии заставляют энергетический сектор и энергоёмкие отрасли промышленности обращаться к нефти, чтобы оставаться на плаву и продолжать работать», — говорится в докладе агентства.

Как предположил в беседе с RT управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, в текущих условиях страны — участницы сделки ОПЕК+ всё же могут решиться на дополнительное увеличение нефтедобычи в ближайшее время. При этом некоторое давление на спрос может оказать введение карантинных ограничений в ряде государств в связи с обострением эпидемической обстановки.

«В этом случае до конца года цена барреля Brent сохранится в диапазоне $80—85 за баррель. Впрочем, мы не исключаем и вероятность ценового всплеска до $90 за баррель и даже выше при начале панических покупок нефти на прогнозах холодной погоды. Именно это мы сейчас видим на рынках природного газа и угля», — подчеркнул Громадин.

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© Sergei Karpukhin/File

По словам Виталия Громадина, наблюдаемый рост нефтяных цен выступает «одним из главных драйверов укрепления рубля». Отметим, что российская валюта уже рекордно подорожала по отношению к американской и европейской.

В пятницу курс доллара на Московской бирже снижался на 0,35% — до 71,1 рубля, а курс евро — на 0,2%, до 82,6 рубля. Показатели стали самыми низкими с июля 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 16 октября установлен на уровне 71,24 рубля за доллар и 82,73 рубля за евро.

«Безусловно, высокие цены на нефть и газ создают предпосылки для дальнейшего укрепления рубля. На этом фоне профицит счёта текущих операций России в III квартале составил рекордные $40,8 млрд. Однако сдерживающим фактором для рубля может стать общий тренд на укрепление доллара в мире из-за ожидаемого изменения политики ФРС США», — считает Анна Зайцева.

Вместе с тем дополнительную поддержку нацвалюте в ближайшее время может оказать повышение ключевой ставки ЦБ, считает Виталий Громадин. Более того, по его мнению, к концу октября в пользу рубля будет играть налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

«До конца месяца курс доллара, вероятно, будет колебаться в пределах 70,5—73,5 рубля. Однако движение показателя в направлении 70 рублей тоже возможно», — заключил Громадин.