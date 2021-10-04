Эффект переговоров: цена нефти Brent превысила $81 за баррель после заседания ОПЕК+

На торгах 4 октября цена нефти эталонной марки Brent впервые за три года поднималась почти до $82 за баррель. Сырьё на мировых торгах подорожало после переговоров между участниками сделки ОПЕК+. Стороны договорились не менять ранее согласованные планы и в ноябре увеличить нефтедобычу суммарно на 400 тыс. баррелей в сутки. Такие действия стран — экспортёров нефти должны сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке углеводородов, считают эксперты. При этом специалисты высоко оценивают вероятность дальнейшего роста цен на нефть. Как на это, в свою очередь, может отреагировать рубль — в материале RT.

В понедельник, 4 октября, мировые цены на нефть достигли максимального уровня за последние три года. Во второй половине дня стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 3,4% — до $81,98 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в октябре 2018-го.

Таким образом рынок отреагировал на итоги переговоров между странами — участницами сделки ОПЕК+. На заседании представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и с ноября увеличить добычу нефти суммарно на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Страны ОПЕК+ стараются шаг за шагом планировать прибавки к добыче так, чтобы цена барреля по возможности держалась бы стабильно высоко — может быть, и не на самых максимально возможных отметках, но зато долго», — отметил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

Сейчас на фоне восстановления мировой экономики от последствий пандемии глобальный спрос на энергосырьё уверенно растёт. В этих условиях с августа 2021 года страны — экспортёры нефти стали наращивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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Как заявил в понедельник после переговоров вице-премьер РФ Александр Новак, по итогам августа в мире можно было наблюдать увеличение авиационных и автомобильных перевозок. Кроме того, в 195 странах было произведено 6 млрд доз вакцин от COVID-19.

«Таким образом, с учётом происходящей вакцинации, с учётом восстановления экономики мы принимаем решение совместно с другими странами о постепенном увеличении добычи, чтобы сбалансировать растущий спрос», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в августе страны ОПЕК+ исполнили обязательства по сделке на 119%. Значение стало самым высоким за всю историю соглашения.

Как полагают опрошенные RT специалисты, при нынешнем уровне цен на нефть государства могли бы увеличить добычу с ноября сразу на 600—800 тыс. баррелей в сутки и в результате больше заработать на продаже энергосырья. Впрочем, такой чрезмерный рост предложения нефти мог бы пошатнуть равновесие на мировом рынке углеводородов и тем самым оказать давление на стоимость барреля, считают аналитики.

На этом фоне принятое в понедельник решение эксперты считают сбалансированным и не ожидают серьёзного снижения нефтяных цен в обозримой перспективе. Так, согласно оценке аналитика по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, до конца 2021 года стоимость барреля Brent будет колебаться вблизи диапазона $78—80. В то же время ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис не исключает возможности роста котировок выше $86 за баррель. Похожей точки зрения придерживается и Пётр Пушкарёв.

«Помимо действий ОПЕК+ стоит учитывать, что добыча нефти в Мексиканском заливе в США остаётся ограниченной по естественным причинам, а сланцевая отрасль страны сильно закредитована. Всё это вполне реально может привести к росту нефтяных цен до $90—95 за баррель ещё до Нового года», — считает аналитик.

Заметное подорожание нефти на торгах понедельника сопровождалось и умеренным укреплением российской валюты. Так, курс доллара на Московской бирже опускался на 0,45% — до 72,4 рубля, а курс евро — на 0,17%, до 84,15 рубля.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Официальный курс валют Центробанка на 5 октября установлен на уровне 72,92 рубля за доллар и 84,64 рубля за евро.

«Взвешенное повышение добычи в рамках ОПЕК+ и стремление снизить колебания цен на нефть — это лучшее сочетание для рубля и бюджета России, поскольку оно максимизирует общую валютную выручку. В целом же перспективы российской валюты остаются весьма оптимистичными», — считает Янис Кивкулис.

Как отметила Оксана Лукичева, в определённой степени влияние нефтяных цен на рубль сдерживают действия Банка России. Так, согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Министерство финансов через Центробанк покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. А в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции — и давление на рубль слабеет. Такие действия необходимы для постепенного снижения зависимости между динамикой нацвалюты и ценами на нефть.

Между тем сейчас высокие цены на углеводороды по-прежнему оказывают поддержку российской валюте. Так, по мнению Петра Пушкарёва, в случае роста котировок выше $90 за баррель курс доллара может опуститься ниже 70 рублей.