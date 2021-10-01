Осеннее равновесие: как могут измениться курсы доллара и евро в октябре

На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро незначительно росли по отношению к рублю. Как полагают специалисты, в ближайший месяц одним из определяющих факторов для российской валюты будет оставаться динамика нефтяных цен. Определённое давление на рубль может оказать глобальное укрепление доллара в случае ужесточения политики ФРС США, не исключают специалисты. Тем не менее у нацвалюты есть шанс укрепиться за счёт возможного повышения ставки ЦБ и стабильных макроэкономических показателей России, уверены аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца октября — в материале RT.

В пятницу, 1 октября, открытие торгов на Московской бирже сопровождалось небольшим ослаблением российской валюты. Курс доллара поднимался на 0,2% — до 72,88 рубля, а курс евро — на 0,23%, до 84,3 рубля.

Нацвалюта умеренно дешевеет после заметного подорожания в сентябре. Так, за первый осенний месяц курс доллара снизился почти на 0,7% — до 73,74 рубля, а курс евро — на 2,7%, до 84,11 рубля. Более того, на торгах 30 сентября курс евро ненадолго вплотную приближался к 84 рублям. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в июле 2020 года.

В октябре одним из ключевых ориентиров для рубля будет оставаться динамика цен на нефть. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Отметим, что в сентябре стоимость нефти эталонного сорта Brent выросла более чем на 7% — до $78,35 за баррель. При этом в конце месяца котировки ненадолго поднимались выше $80 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года.

На торгах пятницы баррель Brent по-прежнему торгуется вблизи отметки $78 за баррель. Между тем растущий спрос на энергосырьё в мире может подтолкнуть цены к новым рекордам, не исключает Мильчакова.

«Мировая экономика (в первую очередь страны Азии) восстанавливается после кризиса. Им требуется больше топлива, а значит — и сырой нефти. Кроме того, в Европе на фоне резкого скачка цен на газ вырос спрос на пока ещё менее дорогое топливо — мазут. Таким образом, в регионе потребность в нефти также будет расти ещё достаточно длительное время. Дальнейшее подорожание нефти может способствовать укреплению рубля», — отметила Наталья Мильчакова.

Определённое давление на российскую валюту способны оказать действия ФРС США. Об этом RT рассказала аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. По её словам, американский регулятор может начать сворачивать антикризисную монетарную политику, что обернётся укреплением доллара на международном рынке.

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Напомним, что весной 2020 года Федрезерв Соединённых Штатов снизил процентную ставку почти до нуля и запустил программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса. Вместе с тем решения Федрезерва ослабили доллар и привели к разгону инфляции в стране.

«В этих условиях есть вероятность более раннего повышения процентной ставки ФРС. За последнее время риторика Федрезерва ужесточилась, и под влиянием этого фактора доллар уже начал укрепляться по отношению к большинству валют. На наш взгляд, эта тенденция может сохраниться на среднесрочном горизонте», — подчеркнула Анна Зайцева.

Впрочем, значимую поддержку рублю могут оказать действия российского Центробанка, уверены опрошенные RT специалисты. С начала 2021 года в рамках борьбы с инфляцией ЦБ уже пять раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 6,75% годовых. Такая политика традиционно повышает привлекательность рублёвых активов, и, в частности облигаций федерального займа (ОФЗ).

Соответственно, в случае дальнейшего повышения ставки может увеличиться приток инвестиций на российский финансовый рынок, что должно поддержать рубль. На этом фоне внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ЦБ 22 октября.

«Скорее всего, по итогам октябрьского заседания Банк России снова повысит ставку на 0,25—0,5 процентного пункта — до 7—7,25% годовых. Такое решение должно быть позитивно воспринято валютным рынком», — предполагает Наталья Мильчакова.

Помимо этого, в пользу нацвалюты могут играть стабильные макроэкономические показатели России, считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его словам, инвесторы позитивно оценивают высокий объём золотовалютных резервов страны, положительную разницу между доходами и расходами бюджета, а также между экспортом и импортом.

Как полагает Розман, при сохранении текущих условий в октябре курс доллара будет оставаться в диапазоне 72—75 рублей, а курс евро — вблизи 83,5—87 рублей. В то же время Анна Зайцева не исключает, что до конца года курсы доллара и евро могут опускаться до уровней 71,5 и 82,5 рубля соответственно.