Глава Еврокомисии отметила важность перехода к зелёной экономике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить переход на зелёную экономику и сократить импорт природного газа из России для решения энергокризиса.

«Переход на чистую энергию жизненно важен не только для нашей планеты. Это также имеет решающее значение для нашей экономики и для устойчивости к шокам цен на энергоносители», — цитирует фон дер Ляйен Associated Press.

По её словам, импорт 90% газа из России делает Европу «уязвимой».

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, для решения проблемы следует увеличивать число его поставщиков.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м.