Джабаров назвал закономерным заявление ЕК о выполнении Россией контрактов на поставку газа

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы Европейской комиссии Франса Тиммерманса о выполнении Россией контрактов на поставку газа.

«Я думаю, что впервые прозвучало нормальное заявление. Потому что всё, что было до этого, — это была игра. Была игра, фейки, чтобы больше отрицательного мнения сформировать в отношении России», — считает сенатор.

Он добавил, что никаких фактов манипуляции со стороны России нет.

«Я думаю, что это закономерное заявление», — подчеркнул Джабаров.

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.