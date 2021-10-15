Джабаров назвал закономерным заявление ЕК о выполнении Россией контрактов на поставку газа

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы Европейской комиссии Франса Тиммерманса о выполнении Россией контрактов на поставку газа.
Джабаров назвал закономерным заявление ЕК о выполнении Россией контрактов на поставку газа
  • Reuters

«Я думаю, что впервые прозвучало нормальное заявление. Потому что всё, что было до этого, — это была игра. Была игра, фейки, чтобы больше отрицательного мнения сформировать в отношении России», — считает сенатор.

Он добавил, что никаких фактов манипуляции со стороны России нет.

«Я думаю, что это закономерное заявление», — подчеркнул Джабаров.

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить