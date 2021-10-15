Джабаров назвал закономерным заявление ЕК о выполнении Россией контрактов на поставку газа
- Reuters
«Я думаю, что впервые прозвучало нормальное заявление. Потому что всё, что было до этого, — это была игра. Была игра, фейки, чтобы больше отрицательного мнения сформировать в отношении России», — считает сенатор.
Он добавил, что никаких фактов манипуляции со стороны России нет.
«Я думаю, что это закономерное заявление», — подчеркнул Джабаров.
Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.