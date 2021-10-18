Боррель: Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз

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Россия строго выполняет контракты на поставки газа в Евросоюз, однако «не поставляет ничего сверх этого», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель: Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз
  • РИА Новости

«Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объёмов», — приводит ТАСС его слова.

Боррель также назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе «идеальным штормом», когда много объективных факторов совпали.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что страна увеличивает поставки в Европу «даже в сложных условиях», а «Газпром» увеличил поставки газа в Европу «где-то на 10%», при этом с учётом СПГ поставки газа в Европу «увеличились на 15%».

Он также заявил о готовности дополнительно увеличить экспорт газа, если об этом попросят сами европейцы.

Кроме того, как отмечали в Кремле, «чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил».

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