В Кремле назвали условие увеличения транзита газа через Украину в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.

В связи с этим, по его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита «являются покупатели газа в Европе, европейские компании», так как именно они могут заключить с российской стороной новое долгосрочное соглашение с увеличенными объёмами.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то всё это продолжит работать», — добавил он.

Ранее Песков заявил о политизированности претензий к России по теме транзита газа.