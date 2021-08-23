В «Нафтогазе» обвинили Москву в создании искусственного дефицита газа

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Глава «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в манипуляциях по созданию искусственного дефицита газа для того, чтобы Европа разрешила запустить «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

Витренко видит проблему в том, что российский оператор поставляет в Европу на данный момент гораздо меньше газа, так как это провоцирует рекордный рост цен. По его словам, в 2020 году «Газпром» забронировал 65 млрд куб. м газа для транзита через Украину, а в 2021 — всего 40 млрд куб. м.

«Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: «Смотрите, мы создаём искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить «Северный поток — 2», то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа», — сказал он.

По словам главы украинской компании, Москва использует газ в качестве геополитического оружия. Витренко считает сложившуюся ситуацию шантажом со стороны России и призвал ввести санкции.

В МИД России ранее заявляли, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.

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