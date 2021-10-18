Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Европа «шокирована» выросшими ценами на газ и в настоящее время «прислушивается к Украине, которая била тревогу ещё до начала отопительного сезона». Такое мнение он выразил в беседе с ICTV.

«Уверен, что Европа точно хочет дать ответ и сейчас прислушивается к Украине, которая била тревогу ещё до начала отопительного сезона. У нас есть свой газ, и наше общество точно будет обеспечено», — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что Третий энергопакет будет применён к «Северному потоку — 2».

«Я думаю, что Европа в шоке от цены в $2 тыс. Я думаю, они были готовы к цене в $500—600, но не $2 тыс. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. «Северный поток — 2» — это современное сильное оружие, энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы ещё не знаем. Мы зиму ещё не прошли — и Европа не прошла. Увидим, что будет весной», — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

Кроме того, Зеленский призвал быть «на шаг впереди» в вопросе энергопотребления, при этом Киев ещё «не понимает, что будет в следующем году».

«Следующая зима обязательно придёт, и нужно будет реагировать. Когда закончится у нас контракт на транзит в 2024 году, это также очень серьёзный вопрос, на который нужно было искать ответы ещё десять лет назад. Мы не искали», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу в отношении других стран, а также отметил «удивительную» политику Киева по закупке российского газа дороже, чем было возможно.

По его словам, в настоящее время «странно говорить» о новом контракте на транзит газа из России через Украину, потому что до окончания текущего ещё три с половиной года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. 4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода.

18 октября первую нитку трубопровода заполнили техническим газом.