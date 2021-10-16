Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу

Вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу в отношении других стран, а также отметил «удивительную» политику Киева по закупке российского газа дороже, чем было возможно.

«Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — сказал Новак в эфире «Россия 1».

Он также прокомментировал закупку Украиной газа через реверс, а не напрямую у России.

«Возникает вопрос, а почему вы не берёте напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Это вызывает удивление», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Как ранее рассказал Новак, в настоящее время «странно говорить» о новом контракте на транзит газа из России через Украину, потому что до исполнения текущего контракта ещё 3,5 года.