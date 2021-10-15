Новак высказался о возможности подписания нового контракта на транзит газа через Украину

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Сейчас странно говорить о новом контракте на транзит газа из России через Украину, потому что до исполнения текущего контракта ещё 3,5 года. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак.
Новак высказался о возможности подписания нового контракта на транзит газа через Украину
  • Reuters

«Во-первых, у нас уже заключён контракт до 2024 года», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, «странно говорить о сроках нового контракта, потому что ещё более 3,5 лет до исполнения этого контракта».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины, но нужно всё считать. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.

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