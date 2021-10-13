Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину

Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины, но нужно всё считать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы готовы сохранить этот контракт», — ответил Путин на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину.

По его словам, если будут созданы экономические и технологические условия, российская сторона готова также увеличить объёмы прокачки газа.

Путин добавил, что при принятии решения российской стороне необходимо понимать, «сколько газа купят».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.