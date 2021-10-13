Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину

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Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины, но нужно всё считать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину
  • Reuters

«Мы готовы сохранить этот контракт», — ответил Путин на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину.

По его словам, если будут созданы экономические и технологические условия, российская сторона готова также увеличить объёмы прокачки газа.

Путин добавил, что при принятии решения российской стороне необходимо понимать, «сколько газа купят».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.

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