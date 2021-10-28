Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 впервые за месяц

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Фьючерсная цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась ниже $900 за 1 тыс. кубометров впервые с 27 сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 впервые за месяц
  • Reuters

По данным на 18:42 мск, на хабе TTF цена опустилась до $898,4 за 1 тыс. кубометров.

Ранее сегодня цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 09:01 мск снизилась до отметки $973 за 1 тыс. кубометров.

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