Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 впервые за месяц

Фьючерсная цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась ниже $900 за 1 тыс. кубометров впервые с 27 сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Reuters

По данным на 18:42 мск, на хабе TTF цена опустилась до $898,4 за 1 тыс. кубометров. Ранее сегодня цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 09:01 мск снизилась до отметки $973 за 1 тыс. кубометров.