Цена газа в Европе опустилась ниже $1000

Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м после заявлений о намерении «Газпрома» продолжить закачку газа в европейские подземные хранилища.

Как пишет ТАСС, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 09:01 мск снизилась до отметки $973 за 1 тыс. куб. м.

27 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

Как отметил глава государства, это даст возможность стабильно и ритмично выполнять контрактные обязательства и снабжать европейских партнёров, а также создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.