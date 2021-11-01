На Украине заявили о снижении транзита российского газа на треть с 1 ноября

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского газа через территорию страны снизился на треть до 57 млн кубометров в сутки.
На Украине заявили о снижении транзита российского газа на треть с 1 ноября
  • AP

«С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн куб. м в сутки», — написал он в Facebook.

Макогон отметил, что российская компания при нынешних объёмах транспортировки недопоставит в Евросоюз до конца мая около 5 млрд куб. м природного газа.

Ранее на Украине заявили, что газотранспортная система (ГТС) страны потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.

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