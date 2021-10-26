«Оператор ГТС Украины» рассказал о своих потерях от газового договора России и Венгрии

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.
«Оператор ГТС Украины» рассказал о своих потерях от газового договора России и Венгрии
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh

«Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии», — сказал он в интервью ТСН.

Как отметил глава «Оператора ГТС Украины», украинская сторона в этом году импортировала из Венгрии 95% газа.

«Но у нас остаётся возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим», — указал Макогон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о выгоде контракта с «Газпромом» для страны.

14 октября стало известно, что в Венгрии приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.

Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.

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