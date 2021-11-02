Песков: Россия выполняет обязательства по поставкам газа в ЕС

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Россия выполняет обязательства перед Европейским союзом по поставкам газа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия выполняет обязательства по поставкам газа в ЕС
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко, даже с превышением этих обязательств», — заявил Песков.

Он также отметил, что поручение президента России Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября «по-прежнему остаётся в силе».

Ранее сообщалось, что «Газпром» достиг необходимого уровня оперативного резерва газа в хранилищах России

Президент России во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

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