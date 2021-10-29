«Газпром» достиг необходимого уровня оперативного резерва газа в хранилищах России
- РИА Новости
«Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», — говорится на официальном сайте компании.
Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.
28 октября в «Газпроме» заявили об увеличении добычи топлива за последние девять месяцев на 56,7 млрд куб. м (то есть на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.