«Газпром» достиг необходимого уровня оперативного резерва газа в хранилищах России

В «Газпроме» рассказали о достижении необходимого уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах — он составил 72,638 млрд куб. м.

«Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», — говорится на официальном сайте компании.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

28 октября в «Газпроме» заявили об увеличении добычи топлива за последние девять месяцев на 56,7 млрд куб. м (то есть на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.