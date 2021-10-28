В «Газпроме» рассказали об увеличении добычи газа в 2021 году

За девять с половиной месяцев 2021 года «Газпром» увеличил добычу газа на 56,7 млрд куб. м (то есть на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.

В компании сообщили, что «за счёт увеличения объёмов добычи газа «Газпрома» в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире».

«Таким образом, компания не только обеспечивает надёжность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.