В «Газпроме» рассказали об увеличении добычи газа в 2021 году
- Reuters
В компании сообщили, что «за счёт увеличения объёмов добычи газа «Газпрома» в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире».
«Таким образом, компания не только обеспечивает надёжность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.