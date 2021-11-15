«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита через Украину и Польшу в декабре

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«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита через Украину и Польшу в декабре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, «Оператор ГТС Украины» в понедельник, 15 ноября, предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через «Суджу» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку».

По итогам аукциона они остались невостребованными.

Также компания не забронировала на декабрь мощности по прокачке через «Ямал — Европу» в Польше, пишет агентство.

Как ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, обязательства компании по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.

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