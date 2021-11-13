«Перегибы создают риски»: почему страны Запада не могут отказаться от угольной энергетики

В шотландском Глазго завершился климатический саммит ООН, однако делегации его участников пока не согласовали текст итоговой декларации. Во второй и третьей версиях чернового варианта заявления были значительно смягчены формулировки относительно отказа от использования угольной энергетики. В первоначальном проекте содержался призыв «ускорить постепенный отказ от угля и субсидий на ископаемое топливо». Однако в следующих вариантах декларации говорится, что страны должны выступать за «постепенное сокращение темпов использования энергетики на основе неослабленного угля и неэффективного субсидирования ископаемых видов топлива». Эксперты отмечают, что зелёная повестка, которую в основном продвигает Европа, далеко не всегда соответствует экономическим реалиям, при которых возобновляемые источники не могут обеспечить достаточную генерацию энергии.

Участники климатического саммита, проходившего с 31 октября по 12 ноября в Глазго, продолжают работать над итоговой декларацией. Причём пока стороны воздерживаются от заявлений о готовности к ускоренному отказу от угля и ископаемого топлива. Это следует из содержания третьего по счёту чернового варианта обобщающего решения конференции.

Так, в изначальной версии этого документа говорилось о необходимости «ускорить постепенный отказ от угля и субсидий на ископаемое топливо». Однако во втором и третьем вариантах содержится значительно более мягкая формулировка, предполагающая «постепенное сокращение темпов использования энергетики на основе неослабленного угля и неэффективного субсидирования ископаемых видов топлива».

При этом в новой версии декларации отмечается необходимость оказания поддержки «справедливому переходу» с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

В начале ноября около 50 стран подписали заявление, в котором обозначили намерение полностью отказаться от угольной энергетики к 2030 году (для развитых стран) или 2040 году (для развивающихся). Если же обозначенные сроки будут сорваны, то подписанты обязуются справиться с этой задачей «как можно быстрее».

При этом среди государств, представители которых поставили свои подписи под заявлением, были и те, которые входят в двадцатку стран — лидеров по объёмам угольной генерации, в том числе Южная Корея, Польша и Украина. Документ не подписали США, Россия, Китай, Индия и Австралия.

В то же время группа из 25 стран, включая США, Италию, Канаду, Данию, Швейцарию, присоединилась к разработанному Великобританией совместному заявлению, в котором они обязуются прекратить поддержку выработки энергии на ископаемом топливе и перенаправить эти ресурсы на развитие солнечной, ветряной и геотермальной энергетики.

Смягчение формулировок касательно использования угля в энергетике возмутило западных климатических активистов.

«Подобные определения полностью подрывают цель. Это насколько крупные лазейки, что сквозь них мог бы проехать грузовик», — заявил Алекс Рафалович, глава группы защитников окружающей среды «Инициатива по договору о нераспространении ископаемого топлива».

В свою очередь, шведская активистка Грета Тунберг заявила, что, пока главной целью будет поиск оправданий и лазеек вместо принятия реальных мер, эта встреча не принесёт больших результатов.

Климатический саммит

Напомним, в конференции по климату приняли участие делегации из почти 200 стран. Стороны не оставляют попыток договориться по поводу реализации Парижского соглашения по климату — на предыдущих саммитах консенсус по этому вопросу так и не был достигнут.

При этом глава Белого дома Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина за то, что они не приняли очного участия в климатическом саммите.

Климатический саммит в Глазго

Reuters

© Alastair Grant

Экс-президент США Барак Обама, посетивший встречу в Шотландии, также осудил действия Москвы и Пекина.

«Было особенно удручающе видеть, что лидеры двух крупнейших мировых источников выбросов (парниковых газов. — RT), Китая и России, отказались даже присутствовать на заседании и что планы этих государств отражают опасное отсутствие осознания необходимости безотлагательного решения этого вопроса», — приводит его слова американская радиостанция NPR.

С его точки зрения, Китай, Россия и Индия должны лидировать по объёмам сокращения выбросов. На эти обвинения отреагировали в МИД РФ, назвав их бездоказательными.

«Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение. В отличие от американской, позиция Российской Федерации по вопросам изменения климата была и остаётся последовательной и не зависит от политической конъюнктуры», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ждёт от США «не поучений», а конкретных шагов по вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата.

«Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата», — заявила российский дипломат.

«Будет нечем подстраховаться»

Между тем эксперты полагают, что трансформация формулировок в черновике итогового заявления климатического саммита в Глазго, скорее всего, произошла под давлением США, которые пока не собираются полностью отказываться от угольной генерации.

«Тут чувствуется, что поработали американские партнёры, потому что для них это актуально. Они активно продают уголь именно как средство отопления. В частности, Украина заявляет, что они законтрактовали в США такой уголь. Поэтому естественно, что в ходе этого форума стороны решили переформулировать выводы», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Углеводородная энергетика

© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Он также напомнил, что промышленность Германии после задекларированного Берлином отказа от угля и атомной энергетики функционирует за счёт российского газа. По данным ФТС России, Германия в 2020 году купила у «Газпрома» 38,148 млрд кубометров этого топлива, став его крупнейшим импортёром.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT обратил внимание на то, что идея отказа от угля продвигается в основном в Европе, однако некоторые страны при этом наращивают его потребление. Поэтому добиться однозначных формулировок по ограничению использования этого вида топлива вряд ли удастся, полагает эксперт.

«Есть огромные потребители угля по типу Китая, они тоже сделали собственную программу по сокращению потребления, но полный отказ от угля в современных реалиях и с текущими объёмами его использования невозможен», — говорит аналитик.

При этом, по его словам, КНР пытается хотя бы не увеличивать потребление угля, но удаётся это азиатской державе не всегда.

«Есть такие страны, как Индия, которые только наращивают объёмы промышленного производства и потребления энергии и угля закупают всё больше и больше, поэтому в глобальном масштабе, чтобы согласовать какой-то общий документ, приходится применять осторожные формулировки, без громких обещаний, что через десять лет никто уголь потреблять не будет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что в 2021 году европейцы сами наращивали потребление угля, поскольку возобновляемые источники энергии не смогли обеспечить выработку необходимых объёмов генерации.

«В частности, ветровая энергетика позволила получить меньше энергии, чем в предыдущий год. Ветра просто было меньше. Европейцы попытались закрыть эту дыру газовой и угольной генерацией, и в Европе возник дефицит угля, поэтому говорить об отказе, когда вы бьётесь за каждый сухогруз в данный момент, конечно, сложно», — сказал Юшков.

В то же время в стратегическом плане будущее угля как источника энергии очень ограниченно и постепенно все страны будут снижать его потребление, считает аналитик. Однако быстрый переход к возобновляемой энергетике может создать проблемы для энергосистемы страны, как это произошло в ФРГ.

«Немецкий пример показывает, что если вы создаёте перегибы, например ускоренный энергопереход, и с удовольствием взрываете старые угольные электростанции, говоря, что это всё в прошлом и у нас теперь будет только возобновляемая энергетика — ветряки и солнечные панели, — то вы создаёте риски для нормальной работы энергосистемы. Если вдруг будет меньше светить солнце или дуть недостаточно сильный ветер, то у вас нечем будет подстраховаться, нет резерва в виде традиционной угольной энергетики, поэтому очень осторожно надо относиться к закрытию этих активов», — рассуждает Юшков.

Несостоятельность нынешней повестки перехода на зелёную энергетику заключается в том, что этот переход предлагается сделать очень быстро без просчёта последствий, добавил он.

«Они запугивали собственные и зарубежные компании словами о том, что ваши углеводороды будут никому не нужны, поэтому не надо вкладываться в них. Создаётся такая система банковская, при которой добычные проекты в традиционной энергетике кредитуются либо под повышенный процент, либо вообще им отказывают в кредитах и вынуждают банки составить график, в котором отмечено, через какое время они вообще не будут субсидировать проекты по добыче углеводородов», — пояснил эксперт.

Это среди прочего может привести и к таким последствиям, как нынешний энергетический кризис, подчеркнул собеседник RT.