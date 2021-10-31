«Берём на себя такое обязательство»: Путин рассказал о действиях России по сохранению климата

Владимир Путин, выступая на заседании G20, посвящённом климатическим изменениям и окружающей среде, сообщил, что среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой. Глава государства призвал сосредоточить усилия мирового сообщества на поддержке наиболее результативных экологических проектов, а также рассказал о действиях, предпринимаемых Россией по защите климата. Он подчеркнул, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании G20, посвящённом климатическим изменениям и окружающей среде.

Российский лидер подчеркнул, что вопросы борьбы с изменением климата «имеют исключительно важное значение», а негативные последствия глобального потепления испытывают на себе многие страны. В частности, Россия, отметил президент, сталкивается с опустыниванием, эрозией почв, и таянием вечной мерзлоты.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше», — заметил Путин.

В связи с этим Россия принимает активное участие в международных усилиях по сохранению климата.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Последовательно реализуем политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимаем шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в России развивается низкоуглеродная энергетика, кроме того, страна входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации.

Кроме того, Путин рассказал, что в России будет реализовываться новая программа повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, что поспособствует обеспечению углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство. Причём не просто хотим достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем, например, даже у наших соседей и коллег в Евросоюзе», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал сосредоточить усилия мирового сообщества на поддержке наиболее результативных экологических проектов, однако высказал мнение, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно простого сокращения объёмов выбросов.

«Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности — это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот», — пояснил он.

РИА Новости

© Евгений Паулин

Для реализации имеющегося потенциала в России будет повышено качество управления лесами, увеличены площади лесовосстановления и расширены территории нетронутой природы, рассказал президент. Он обратил внимание, что климатические проекты в России открывают новые перспективы для международной кооперации, и внесут существенный вклад «в глобальные усилия на климатическом треке».

В воскресенье в Глазго также открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), участие в работе которой примут более 100 глав государств и правительств со всего мира.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что Россия рассчитывает на достижение ключевых международных договоренностей на конференции.

«Это основа, фундамент. А дальше на этой базе уже предстоит выстраивать климатическую политику. Пока она строится не на фундаменте, а на песке», — отмечал Решетников в интервью ТАСС.

В октябре глава ведомства также сообщал, что до конца года в России будут внесены изменения в закон о выбросах парниковых газов и начнётся верификация специальными организациями отчётности российских предприятий.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что в вопросах, касающихся климатических изменений, необходимо учитывать экономические и социальные аспекты.

В частности, он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о необходимости не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к 2030 году, что «не совсем соответствует рекомендациям учёных кругов».

«Я не стараюсь предугадать или предвосхитить результаты конференции в Глазго, но я не обещаю, что это будет простой путь. Конечно, любая конференция по климату превращается в схватку, потому что речь идёт не только о климате, но также об экономике, о социальной повестке. Это комплексный вопрос», — заметил постпред.