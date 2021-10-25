В ФРГ отметили важность климатической повестки в диалоге с Россией

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В сотрудничестве Берлина и Москвы важную роль будут играть вопросы по защите климата, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
В ФРГ отметили важность климатической повестки в диалоге с Россией
  • Reuters

«Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата, сотрудничество будет распространяться также на другие области, которые являются смежными», — цитирует дипломата РИА Новости.

К ним относятся инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки и науки гуманитарного спектра. 

По словам фон Гайра, решение глав государств о провозглашении Года экономики и устойчивого развития было очень мудрым.

«Я думаю, что наши страны — как Россия, так и Германия — могут внести большой вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул посол.

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго (Шотландия) примут участие более 120 лидеров государств.

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