Более 120 мировых лидеров примут участие в конференции по климату в Глазго

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

«Премьер-министр с нетерпением ожидает встречи со всеми лидерами, которые подтвердили своё участие. Их на данный момент более 120, и мы, очевидно, ожидаем, что все страны будут представлены на высоком уровне», — приводит Euronews слова пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По его словам, Джонсон настоятельно призывает лидеров стран принять участие в COP26, поскольку «это очень важный момент в решении проблемы изменения климата».

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества.