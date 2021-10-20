Зелёный рост, вода и редкие животные: Россия и Казахстан развивают сотрудничество в области экологии

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества. Из-за сложной эпидемиологической обстановки форум состоялся в режиме видеосвязи, что не помешало главе Минприроды Александру Козлову и его казахскому коллеге Сериккали Брекешеву подписать ряд важных документов и договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Выступая на форуме президент России Владимир Путин отметил, что ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике для всех российских регионов c учётом их социальных и экономических реалий, особенностей климата и обеспеченности природными ресурсами.

Водяная дисциплина

Президенты обоих государств отметили важность сохранения экологии, в том числе такой важной составляющей, как водная безопасность рек Урал и Иртыш, протекающих по территориям России и Казахстана. Напомнив, что уже через девять лет мировой дефицит воды может составить 40%, Касым-Жомарт Токаев отметил, что водная безопасность Казахстана во многом зависит от состояния пограничных рек, которые продолжают мелеть.

«По итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. Предлагаю поручить правительствам обеспечить её качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы на годовой основе», — заявил президент Токаев и добавил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос строительства плотин на малых реках и организации дополнительных водозаборов.

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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ответном выступлении отметил, что Ириклинское водохранилище на реке Урал помогает сохранять водный баланс, и в сложные, маловодные периоды по запросу с казахской стороны сброс воды увеличивается. «В прошлом году мы дали на 19% больше от плана: почти 4 кубических километра, в этом году уже дали дополнительно на 0,5 кубических километра за 9 месяцев», — подчеркнул министр.

Также Александр Козлов предложил коллегам из Казахстана выстроить оповещение о загрязнениях, о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на реках. В первую очередь эта инициатива касается Иртыша, где специалисты Росприроднадзора периодически обнаруживают превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Глава Минприроды предложил, чтобы специалисты могли брать пробы воды на территории и Казахстана, и России взаимно. Эти и другие предложения были включены в программы сохранения и восстановления экосистем бассейнов рек Урал и Иртыш.

На страже тигров и сайгаков

Также Россия и Казахстан не только продолжают совместную работу по сохранению редких видов животных, но и планируют восстановить практически исчезнувший вид туранского тигра.

В рамках форума обе стороны отметили необходимость принятия мер по сохранению каспийского тюленя, внесённого в Красные книги обеих стран: для сохранения вида было предложено создать государственные резервации, которые защитят территории обитания и размножения тюленей.

Подобный опыт уже был реализован при сохранении поголовья сайгаков, в частности, запрет на их отстрел уже привёл к увеличению численности популяции. Теперь парнокопытным угрожает расширение сельскохозяйственных угодий, вследствие чего сокращаются пастбища и водопои, необходимые животным в дикой природе. «Учитывая особенности миграции сайгаков, предлагается поручить пограничным службам обеспечить свободный проход для сезонного перемещения сайги между нашими странами», — предложил президент Токаев.

Президента России заинтересовал проект восстановления туранского тигра — вида, который коллеги из Казахстана предлагают буквально возродить заново. Проект предусматривает селекционную работу с помощью биологов, а за основу будут взяты виды, сохранившиеся на территории РФ.

Владимир Путин отметил, что в России накоплен существенный опыт в данной области, в частности, по восстановлению барсов и ирбисов. На замечание Касым-Жомартом Токаева, что «тигр есть тигр, в Индии или России», президент России напомнил, что в России водятся самые большие в мире тигры. В этом Владимир Путин 13 лет назад мог убедиться лично после встречи с амурской тигрицей на Дальнем востоке.

В заключение глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в рамках проходящего форума уже подписаны два документа, обеспечивающие ряд мероприятий, направленных на выживание каспийского тюленя и сайгака. «Соглашение по воспроизводству сайгака позволит проводить точную оценку трансграничной популяции. А совместный план действий по сохранению каспийского тюленя поможет выявить причины его катастрофического состояния и предотвратить потерю вида», — подчеркнул Александр Козлов.