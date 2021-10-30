Патрушев рассказал, с какой целью Запад продвигает зелёную энергетику на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, какие цели преследует Запад, когда субсидирует зелёную энергетику в других странах, в том числе на Украине.

Как отметил Патрушев, под предлогом субсидирования развития «альтернативной» энергетики страны Запада получают возможность вмешиваться во внутренние дела государств, которым оказывается помощь.

Кроме того, таким образом можно навязывать определённую тактику поведения в отношении стран — экспортёров углеводородов.

«Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешёвого российского газа. В случае же «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже заявил, что придёт на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене», — сказал секретарь Совбеза в интервью kp.ru.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на двойные стандарты в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны.

«Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит «грязное» производство за свои пределы, но ещё и с введением так называемого углеродного налога планирует облагать продукцию такого производства платежами», — сказал он.

Кроме того, транснациональные корпорации, расширяя рынки сбыта зелёных технологий, нуждаются в развитии производств в других странах и увеличении добычи редких металлов.

«Задумайтесь, может быть, одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено «грязное» производство «чистых» технологий?» — добавил Патрушев.

В июле Госдеп США сообщил, что Германия выделит €200 млн на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины.

Кроме того, там рассказали, что в рамках партнёрства по климату и энергетике ФРГ обязалась создать «зелёный фонд» для Украины и выделить $1 млрд для поддержки «энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны».