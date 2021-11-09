В России ждут от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата

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Россия ждёт от США конкретных шагов по вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
В России ждут от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата
  • Reuters

По её словам, обвинения в адрес России в недостаточности усилий по борьбе с негативными последствиями изменения климата «бездоказательны».

Она отметила, что российская позиция по климату последовательна и принимаемые в стране меры носят комплексный характер.

«Ждём не поучений, а таких же конкретных шагов и от американских партнёров», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Он добавила, что в России поставлена задача достичь углеродной нейтральности экономики страны не позднее 2060 года.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили шаги сотрудничества по климату.

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