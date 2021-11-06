Москва и Вашингтон наметили шаги сотрудничества по климату

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Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили шаги сотрудничества по климату.
Москва и Вашингтон наметили шаги сотрудничества по климату
  • © Vasily MAXIMOV
  • AFP

Об этом он сказал по итогам встречи со своим американским коллегой Джоном Керри.

«Продуктивная атмосфера, намечены дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату на основе Совместного заявления о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года. Но требуются дальнейшие консультации с заинтересованными органами власти как в России, так и в США», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джон Керри заявил, что представители России и США обсудили сокращение выбросов метана и ряд других вопросов на климатической конференции в Глазго.

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