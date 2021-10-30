Патрушев отметил неспособность Европы быстро перейти на возобновляемые источники энергии
- РИА Новости
«Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счёт возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции», — сказал он в интервью kp.ru.
Он также подчеркнул, что энергетический кризис заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A.
После этого британский оператор — группа Drax — решил увеличить объёмы энергогенерации за счёт угля.
По мнению Патрушева, каждая страна должна самостоятельно разработать «формулу взаимозависимости экономики и экологии», которая бы отвечала требованиям Парижского соглашения по климату.
При этом использование возобновляемых источников энергии не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности, добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, для решения проблемы следует увеличивать число его поставщиков.