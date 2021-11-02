Байден назвал ошибкой отказ Путина и Си Цзиньпина от очного присутствия на G20 и COP26
- AP
- © Evan Vucci
«Я отмечал, что отсутствие Китая, России и Саудовской Аравии — это проблема», — приводит ТАСС слова Байдена.
По его словам, это ошибка.
«Я думаю, что это было большой ошибкой, откровенно говоря, что Китай не появился (на обоих форумах)… Точно так же я бы высказался и в отношении России», — сказал Байден.
Ранее сообщалось, что Путин не примет участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия.