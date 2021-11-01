Путин не выступит на конференции по климату в Глазго

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Президент России Владимир Путин не примет участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин не выступит на конференции по климату в Глазго
  • AP

«Президент, к сожалению, не будет выступать (на саммите в рамках конференции COP26 — RT.), потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции», — сказал Песков.

Он отметил, что президент записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции.

«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго.

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